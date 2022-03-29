蘆竹慈母宮結合佛教元亨寺會常法師、北港朝天宮、萬華龍山寺等宮廟信眾，4月3日至16日將舉辦為期14天的僧伽長照水陸普渡大齋勝會暨眾神祈福法會。（陳夢茹翻攝）

韓國人朴婕瑀在年僅20多歲時來台求學，從原本只認識佛教、基督教，受媽祖感招誓願成為媽祖信徒，歷經30年人生歲月，用30元台幣為基礎逐步建置起桃園蘆竹慈母宮，近期將與佛道聯合推動「僧伽長照」水陸暨眾神祈福法會。

蘆竹慈母宮宮主朴婕瑀表示，有鑑於全球高齡化，就連出家信眾也面臨高齡化問題，因此結合佛教元亨寺會常法師、北港朝天宮、萬華龍山寺等宮廟信眾，將於4月3日至16日舉辦為期14天的「僧伽長照水陸普渡大齋勝會暨眾神祈福法會」，藉此希望透過宗教力量，推展僧伽長照的理念，進而培訓更多居家照服員。

蘆竹慈母宮主任委員黃建群說，桃園蘆竹慈母宮發起主辦「僧伽長照水陸普渡大齋勝會暨眾神祈福法會」，除喚起世人對高齡化長照的認知與參與外，法會中也特別為國家及全球疫情祈福，並為台灣因疫情的所有罹難者及「俄烏戰爭」所有罹難者、中國東方航空罹難者設立拔度牌位。

朴婕瑀感嘆，自己雖然身為韓國人，之前也從未接觸過媽祖，但來台後的30年媽祖教會了她國、台語，也讓她融入了台灣信仰，辦廟不是為了斂財，而是發揚媽祖照顧世人、祈求和平的精神，希望藉由這次法會推展僧伽長照理念，培訓更多居家照服員，讓高齡化的社會長者能獲得更有尊嚴的居家照服。