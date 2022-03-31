薛仕凌在戲裡演暖男。（愛奇藝國際站提供）

《第9節課》中，各務孝太（左起）、林玉書、王渝屏、楊誠、陳昊森飾演高中生。（愛奇藝國際站提供）

許瑋甯、陳昊森主演愛奇藝原創華劇《第9節課》近日殺青，在劇中上演師生戀的許瑋甯說：「以往多是演恐怖片，這次終於可以在戲中好好談一場戀愛，這是一個會讓我想一次追完的故事，會讓人不斷思考、拆解。」飾演校霸資優生張一翔的陳昊森則表示：「這部戲很有意思，顛覆校園戲只有粉紅泡泡的印象，還帶點懸疑、刺激，每個角色都有很多面向，不會只看到一種個性。」

陳昊森對於第一次和女神許瑋甯合作，害羞笑說：「跟女神合作非常開心，一開始蠻緊張的，因為她給人一種距離感，但一起拍戲幾天下來，發現她非常專業也非常親切，跟瑋甯姐拍戲非常開心。」許瑋甯透露陳昊森送給她的見面禮竟是一隻全雞和四顆雞蛋，讓她哭笑不得「我從來沒有收過禮物是一整隻雞，這真的很荒謬，打開那箱保麗龍盒當下看到真的傻眼了，誰會送雞當禮物呀？雞蛋帶回家還破了三顆。」對此，陳昊森搞笑回應：「因為瑋甯姐看起來很會煮飯，所以才會送她一隻雞，希望她好好享用。」在劇中飾演學生群的王渝屏、各務孝太、林玉書也透露「陳昊森在片場都會大大宣傳他家的雞很厲害」，林玉書無奈表示：「從我化妝到上戲都在聊雞。」

《第9節課》中飾演暖男主任的薛仕凌，戲裡戲外都超細心、對身邊人觀察入微，首次和許瑋甯合作，薛仕凌直呼「瑋甯真的是女神」，不可思議地說：「她連吃飯都沒有聲音耶！通常不是應該有一些拆包裝、橡皮筋或是咀嚼的聲音嗎？我坐在旁邊都完全聽不到，超安靜，很好奇怎麼辦到的。」此外，張景嵐在《第9節課》中詮釋性感可愛的保健室姊姊，與許瑋甯是好閨蜜，對於好友戀上學生抱持支持的態度，是兩人戀情進展的神隊友，也有00後小鮮肉楊誠在劇中展開追求，張景嵐笑說「現實生活很難接受年下男，怕個性太幼稚。」