邱澤與許瑋甯婚後還未一起公開露面，上月底小倆口參加導演王鼎霖和丁巧唯婚禮，為了不搶新人風采，還大費周章地閃過媒體，低調分頭進場，不過時報周刊CTWant仍是捕獲這對新婚夫妻甜滋滋的模樣，兩人不避諱地始終十指緊扣，臉上洋溢著幸福，畫面實在有夠閃。

三月二十六日，導演王鼎霖和丁巧唯在文華東方酒店舉辦喜宴，當天邱澤不忌諱已婚不能擔任伴郎的習俗，履行當年未婚前就答應當伴郎的承諾。為了不搶新人風采，邱澤始終未出現在媒體鏡頭前，許瑋甯也是避開媒體低調入場，算是非常體貼。

雖然邱澤走在前頭，手仍是緊牽著許瑋甯。（圖／本刊攝影組）

兩人在場內一同向星友敬酒，許瑋甯戴著邱澤送的那顆四百萬大鑽戒，邱澤左手無名指上也戴著婚戒，非常吸睛。離開宴會廳時，小倆口邊走邊跟陳柏霖等友人聊天，重點是兩人始終十指緊扣，一刻都不願鬆開，邱澤還一度向陳柏霖比了個讚，感覺得出他心情實在太幸福。

三月二十五日，邱澤、許瑋甯一身輕便出現在百貨公司。（圖／本刊攝影組）

而在前一晚十點多，本刊也在信義區的貴婦百貨公司巧遇夫妻倆，兩人都穿著輕便、踩著布鞋，戴著眼鏡，儘管打扮相當休閒，卻蓋不住兩人的明星氣質。手上都有新戲的他們，不知道是不是利用難得的工作空檔享受晚間約會，兩人一路有說有笑，到停車場取車離開。

夫妻倆沿路有說有笑，有說不完的話。（圖／本刊攝影組）

去年12月底邱澤與許瑋甯宣布結婚，上月邱澤婚後首度公開露面，談到新婚的感覺，他藏不住笑意秒答：「蠻不錯的，很幸福！」被問道是何時認定對方的？邱澤霸氣回復：「隨時！」他跟許瑋甯婚後一起住在汐止他的住處，但是婚後兩人工作都滿，本刊曾捕捉到許瑋甯拍攝《第9節課》，一收工立刻奔回汐止，而現在他也進劇組續拍《零下一九七》，有空就會跟老婆通電話或視訊，看來新婚生活頗為甜蜜。

近期許瑋甯忙著和薛仕凌合作戲劇《第九節課》。（圖／愛奇藝國際站提供）

邱澤也透露求婚過程，他選在一個溫馨的地方進行，並找了朋友一起見證。求婚前的心情，稍微有些忐忑，但彼此都有對未來的默契跟共識，邱澤說：「本來沒有想到會那麼緊張，但其實比任何工作、頒獎典禮、拍戲都還要緊張。」當下兩人還忍不住流下些微感動的淚水。

邱澤在《零下一九七》飾演來自50年代的人。（圖／時創影業提供）

至於婚禮，邱澤透露自己有跟結過婚的朋友請教過辦婚宴的細節，發現有很多細節需要安排，考量目前疫情，加上雙方工作忙，地點跟舉辦時間，都還需要討論規劃。