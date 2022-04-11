上月三十日黃子佼在台北市信義區的寒舍艾美酒店舉辦的五十歲生日宴，當晚幾乎焦點都在任家萱（Selina）帶著新男友現身這件事情上，其實當晚眾星雲集，不少藝人還攜伴參加，展現出黃子佼的好人緣。妙的是徒弟黃路梓茵（Lulu）遲到，看到「師祖」張小燕站在外面指著手錶等她，當場下跪道歉，綜藝掛的表現果然很浮誇。

因為遲到，Lulu先是跟黃子佼行古代女子的屈膝禮致歉，而張小燕則在一旁指著手錶。（圖／本刊攝影組）

看到張小燕指她遲到，Lulu竟然當場跪下，逗樂現場所有人。（圖／本刊攝影組）

當晚六點五十二分，在大部分賓客都已經抵達之後，身為黃子佼的徒弟，Lulu這才和助理拿著大包小包抵達，而張小燕、黃子佼夫妻倆與眾人正在宴會廳門口的背板前合影留念，看著姍姍來遲的她，黃子佼先是招手，Lulu先是行一個宮廷女子的屈膝禮，接著撇見張小燕指著手上的手錶示意「妳遲到了」，表情還故作埋怨貌，Lulu趕緊放下手上的大包小包，趕緊再補個跪禮，一連行了幾個大禮，惹得眾人哄堂大笑，張小燕也開心示意要她趕緊過來，兩人開心地擁抱，當大家陸續進場時，張小燕與Lulu仍拉著手講個不停，看得出「祖孫」感情超級好。

下跪這招奏效，張小燕眉開眼笑立刻招手要Lulu過去。（圖／本刊攝影組）

張小燕與Lulu緊緊擁抱，看得出兩人感情非常好。（圖／本刊攝影組）

黃子佼曾在媒體訪問時說到張小燕對他一直採「無為而治」，但他對徒弟Lulu卻是像爸爸一樣什麼大小事都管，這三代師徒私下經常聚會吃飯，看張小燕與Lulu的互動，還真的很像是親生祖母疼愛孫女的表情啊！

逢人就行90度鞠躬禮，Lulu的禮數相當周到。（圖／本刊攝影組）

眾人陸續進入會場，張小燕與Lulu還在外面拉手聊天講沒完。（圖／本刊攝影組）

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