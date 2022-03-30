加拿大體育休閒服品牌Lululemon財測優於市場預期，盤後股價大漲，Lululemon為儒鴻(1476)前兩大客戶之一，在大客戶股價翻揚帶動下，儒鴻早盤股價站回月線。

儒鴻去年起將部份較低階布料轉給其他供應商承作，而未來儒鴻將以協同開發新布料及增加成衣產品滲透率為主。Lululemon於法說會仍強調，將持續積極開發輕薄、舒適、透氣等機能性布料，據此，法人認為儒鴻與其客戶緊密度仍可望維持，目前儒鴻訂單能見度直達今年3Q，今年前3季的訂單動能仍呈雙位數成長，獲利動能仍值得期待。

儒鴻日前公告1月大賺6.46億元，每股盈餘2.36元，以儒鴻去年第4季每股盈餘4.75元來看，1月單月就賺了去年單季的五成，表現亮眼。儒鴻1月稅前淨利8.02億元，歸屬母公司業主淨利6.46億元，每股盈餘2.36元。去年第4季營業收入98.52億元，稅前淨利16.05億元，歸屬母公司業主淨利13.03億元，每股盈餘4.75元。去年營收359.17億元，稅前淨利63.86億元，歸屬母公司業主淨利51.49億元，每股盈餘18.77元。

儒鴻今年接單策略上淘汰低毛利的訂單，產品組合轉佳下，整體ASP提升，營收可望續創新高。