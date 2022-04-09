黃子佼（右）因主持《一鳴驚人》擄獲不少國中小粉絲。（中天綜合台提供）

黃子佼主持的中天《一鳴驚人》明（10日）開播，節目集結全台頂尖國中生，一同進行中華文史益智競賽。由於黃子佼主持方式活潑，成功拉近與學生的距離，有女同學被問起參賽心得時，竟大膽向黃子佼示愛：「你很帥，要不要嫁給我？」黃子佼一聽頓時驚慌失措直呼「不行啦！」

距離國中已30年之久，黃子佼覺得這就是一個挑戰，黃子佼覺得這就是一個挑戰：「我很榮幸100個節目裡有各種類型，這也反映出我的個性，我比較不是那種坐以待斃的，總是喜歡去冒險，包括我後來看了一下我這100個節目裡，我是很多電視台的開台元老，雖然後來都變砲灰，但這就好像是一種命盤，總是在突破、衝鋒陷陣。」

為了節目，黃子佼很認真做功課，製作單位出的每道題目，都會查閱答案典故並融會貫通，就連主持服裝也是別有用心，「講到中華文化，大家都會有一些想像，譬如說很華麗、金碧輝煌，我有點驚訝我可能是所有益智節目裡，穿得最華麗的主持人，都可以上『三金』了！但我覺得蠻好的，因為在中華文化裡面，本來就有很多刺繡都是非常精緻，很感謝造型師讓我以『三金主持人』的狀態，來主持國中生益智節目。」《一鳴驚人》10日起，每周日下午5點在中天綜合台播出。