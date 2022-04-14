新冠肺炎在台灣又掀起本土確診潮，導致人人自危，演藝圈也不例外，藝人小鐘近日為34萬帶貨直播夫妻檔「Halo-Mavis國際連線」站台，事後得知主持人及品牌工作人員等8人確診，彼此沒戴口罩共處1小時，如今爆出擔任中間聯絡窗口的製作人詹奇鴻，早收到直播方通知確診消息卻嫌麻煩沒告知，小鐘才會接著繼續錄影工作，離譜行徑引發怒火。

知名直播主「Halo-Mavis國際連線」日前邀小鐘站台，不料不久後發現老闆夫妻檔加上另外6名工作人員確診，據《三立新聞網》報導，夫妻檔於昨天(4/13)開播透露他們收到了確診通知，並且第一時間通知負責接洽小鐘站台的製作人詹奇鴻，沒想到對方竟冷淡回應：「基隆都宣布與病毒共存了」、「好麻煩喔」，輕忽的態度相當離譜。

而早已得知此事的詹奇鴻，之後甚至沒有告知小鐘，導致小鐘繼續行程參加了《愛玩客》外景錄影，直到13日下午才被記者告知此事，小鐘與節目全體人員趕緊做快篩，目前結果是全體都得到陰性反應，但為了安全，節目錄製提早結束，小鐘則在當天傍晚到嘉義醫院做PCR，正等待結果出爐。

而媒體報導小鐘在得知遭到隱瞞接觸確診者一事後，罕見大動肝火，無法理解詹姓製作人何以知情不告知，小鐘的姊姊也難掩怒氣，表示小鐘在不知情的情況下才照常錄影，「如果真的發生什麼事真的沒辦法平復」，也透露事後已痛罵詹奇鴻一頓，直言：「他覺得沒有很嚴重，但以我們來說這就是很嚴重的一件事，你不可以不告知！」。

且從本月8號直播至今，小鐘錄了哪些節目？影響到哪些人？小鐘姊姊坦言到現在都沒辦法造冊，小鐘也還沒接到疾管局的電話，表示如果詹奇鴻態度不這樣輕忽，有第一時間告知的話，「我們就會取消全部的錄影，不然都不知道還要匡列多少人？」。

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