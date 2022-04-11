彰化縣伸港鄉鄉民代表陳聿琦曾遭建設公司陳姓女董座指控，與其丈夫視訊時，寬衣解帶擺出猥褻不雅姿勢，讓女董座精神痛苦，因此求償500萬元，彰化地院審理後，判陳聿琦要賠償25萬元。陳聿琦當時回應選舉將近，是有心人士刻意操作，將提出上訴，捍衛自己清白，此後政壇動態也備受關注，而陳聿琦今日宣布要參選鄉長。

據《ETtoday新聞雲》11日報導，陳聿琦今表示，目前檯面上參選伸港鄉長的人，包含她在內，將形成「戰國7強」的局面。陳聿琦強調，現在要參選伸港鄉長的大多數屬於國民黨，但她參選決心很堅定，若國民黨要辦初選或是提名，她將會脫黨參選。她曾擔任立委助理，對於爭取中央經費有經驗，且伸港鄉過去沒出過女鄉長，她盼為家鄉多做點事。

值得注意的是，陳聿琦曾遭建設公司陳姓女董座指控，與其丈夫視訊時，寬衣解帶擺出猥褻不雅姿勢，讓女董座精神痛苦，因此求償500萬元。當時判決書指出，女董座淚訴與丈夫於1984年結婚，2人迄今仍有婚姻關係；陳聿琦明知其丈夫是有配偶之人，竟在視訊時寬衣解帶，擺出猥褻不雅姿勢供其丈夫觀看，甚至於2019年8月1日跑到他們住處，大聲指責其丈夫始亂終棄、另結新歡。

女董座表示，陳聿琦的行為已逾一般人所能容忍之範圍，侵害其配偶權，且跑到他們住處大聲指責的行為，已讓鄰里皆知，讓她身心更痛苦，因此求償500萬元。

陳聿琦在法庭上稱，陳姓女董座跟丈夫名義上雖為配偶，但兩人早已貌合神離、分房多年，婚姻關係早出現裂痕，且男方花名在外，同時擁有多名狀似親暱的親密友人，女董座卻從未插手阻止；陳聿琦表示，自己是失婚婦女，禁不起男方追求，然僅同意網交，從未與男方實際上發生肉體關係。

至於影片，陳聿琦指出，是被男方偷拍，男方還藉此要求繼續交往。陳聿琦表示，陳姓女董座2017、2018年疑因地方選舉利益糾葛，已將該畫面散布於眾，自己原想提告對方妨害名譽及偽造文書，但經過地方仕紳調解，撤回告訴，由此可知陳姓女董座早已知悉她與其丈夫的關係，本件起訴已逾2年時效。

法官審理後認為，陳聿琦未能證明陳姓女董座知悉畫面的時間點，而陳姓女董座自述2019年8月才知悉有這個畫面，並於2020年12月提起訴訟，未逾2年時效，因此判陳聿琦要賠償25萬元，全案仍可上訴。

對於判決結果，陳聿琦當時在臉書回應：「針對今日媒體的報導，聿琦感謝大家的留言關心與支持，面對聳動的新聞標題及法官忽略相關證據的主觀判決，聿琦非常遺憾，也將會繼續提出上訴，捍衛自己的清白。」她也強調，選舉將近，有心人士刻意操作、新聞轉發，甚至造謠毀謗來打擊她對鄉親付出的心，後續將會蒐證提出告訴，不讓這些把持政治資源的人士得逞。