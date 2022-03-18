昨晚鋒面通過，全台降溫有雨，不過今天下午過後鋒面遠離，各地雨勢漸緩，但東北季風南下，北台灣最高溫跟昨天比相差10度左右，氣溫微涼，要到周末才會逐日回暖。下周天氣型態較不穩定，下周二(22日)、周五(25日)鋒面接近又要下雨，但中間也有天氣好轉的時候。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今晨鋒面快速通過，台灣上空的雲層對流性已減弱，但北部仍有一些微弱回波，上午中部以北及東半部仍有局部短暫雨；鋒面經過以後的微弱冷空氣南下，北台轉涼，下午起全台天氣將逐漸好轉。

今日各地氣溫：北部16至23度，中部17至29度，南部18至30度，東部17至28度。周末至下周一，逐日回暖，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

下周水氣一波接著一波，下周二、三鋒面通過，各地有雷陣雨，氣溫略降。下周四鋒面遠離，各地天氣好轉，氣溫回升。不過下周五可能又有另一波水氣進來。