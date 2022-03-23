台北花園大酒店自即日起至6月30日止推出「泰饗受一泊二食住宿專案」，住宿一晚搭配星級飯店泰式餐酒館花園thai thai泰式雙人晚餐及翌日中西自助式早餐，兩人同行，周日至周四每晚3,099元，假日每晚4,099元。

台北花園大酒店緊鄰西門及艋舺商圈，富有濃厚人文氣息及歷史風貌，更擁有絕佳購物地理位置，為探索魅力台北城的住宿首選。「泰饗受一泊二食住宿專案」，消費者可入住全新改裝的雅緻客房，並於入住期間享受熱衷鑽研泰式料理、擁有20年的輝煌廚藝的PratchayapornWangpratchayanont主廚精心規劃的泰式雙人晚餐套餐乙份，套餐主餐提供六款選擇，包括泰式雞肉黃咖哩，以薑黃為主角，熬煮時加入棕櫚糖，融入檸檬葉、香茅、蝦醬…等調製成特製黃咖哩醬，再加入雞肉、高湯、香茅、魚露、麻糬茄等泰式辛香料，雞肉的溫和甜潤及醬汁的滑順濃郁，絕對值得一嘗。

喜愛海鮮消費者則可點辛香十足的泰式鮮蝦綠咖哩，選用綠辣椒、香茅、南薑、檸檬草、芫荽…等自製綠咖哩醬與特選草蝦及青豆、棕櫚糖、魚露及椰漿…等燉煮，入口甘美濃醇、後勁香辣帶勁，是開胃必點美食。素食旅人更可選擇印度扁豆咖哩（素），扁豆營養價值甚高的扁豆，加入印度芥末籽、印度奶油、羅望子醬、、南瓜…等食材燉煮，口感綿密且洋溢著濃香厚醇風味，猶如墜入印度浪漫迷人氣息裡。另有南方叢林豬咖哩、印尼巴東牛咖哩及瑪莎曼羊肉咖哩，嚴選香料、食材的異國風味料理，展演出萬種風情的迷人感動。此外，還可主食三選一包含：班蘭香米飯、官財板或烤生吐司，搭配精緻前菜、主廚湯品、甜點及飲品。