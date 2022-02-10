遊客趕在武陵櫻花季管制前上山賞櫻，場內人車湧現。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場櫻花怒放，山林一片粉嫩，非常壯觀。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

遊客趕在武陵櫻花季管制前上山賞櫻，場內人車湧現。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

許多民眾趕在櫻花季管制前上山賞櫻，武陵農場聯外道路以宜蘭通往梨山的台7甲線最壅塞。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

武陵農場緊急開闢停車場提供自駕車輛停放。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場後天將實施櫻花季交通管制，每日限6000人進場，不接待非住宿的自駕遊客。由於今年花期提早，許多民眾趕在管制前上山賞櫻，今上午湧入6063人、1680輛車，聯外道路以宜蘭通往梨山的台7甲線最壅塞，車速緩慢，一度靜止半小時，台中警方加派警力疏導。

武陵農場櫻花季自12日至28日共計17天，為讓上山賞櫻民眾能有安全的行車環境，規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。

武陵農場表示，櫻花季期間每日總量管制6000人，包括住宿客1800人及一日遊4200人。其中一日遊又分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客3200人；住宿客憑車輛通行證進場，團客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則於客運的售票管道購買車票進場。

由於武陵櫻花季期間不接待非住宿的自駕遊客，許多民眾搶在12日前衝一波，武陵農場聯外道路最近天天塞車，以宜蘭通往梨山的台7甲線最壅塞。副場長胡發韜表示，昨湧入9263人、2436車，今天上午6063人、1680車，緊急開闢停車場，預料「傍晚應該會破萬人」。

和平分局已於台7線95k牛鬥橋至台7甲線74k梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，另將在台7甲線與中武陵路入口處設置檢驗點，由武陵農場實施管制；台7甲線45k至55k沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於武陵櫻花季期間禁止臨時停車。

和平分局表示，不少遊客於疏運前湧入武陵農場，已加派警力疏導。台7甲線因路幅狹窄，可能因瞬間車流大增造成壅塞，將由勤務指揮中心專人監看即時路況，如有壅塞狀況，即調派支援警力前往疏導，並通知武陵農場增派人力於售票口前加強指揮入園，避免車流回堵。

另為防止車輛在狹隘道路會車造成堵塞，和平分局已加派警力在武陵路至思源埡口實施單線雙向管制措施，期使道路順暢，提升民眾賞櫻及旅遊品質；另提醒民眾，天氣寒冷路面如有水痕亮光，可能是結冰現象，應減速通行。