明（12）日起就是武陵農場櫻花季，今年花況大爆發，特有花種「紅粉佳人」盛開中。國光客運表示，下周一（14日）西洋情人節將加開5班賞櫻專車，民眾可多加利用。

國光客運表示，武陵農場栽種多達2萬多棵櫻花樹，拜去年整年風調雨順所賜，今年迎來最早櫻花盛開，花況是近年來少見的大爆發，彌補國境封閉下民眾無法出國賞櫻的缺憾。首先登場的「紅粉佳人」是武陵農場櫻花樹最大宗，近日接近滿開，迎來第一波高潮。

國光客運表示，武陵農場幅員廣闊，非常適合防疫期間走出戶外接近大自然，交通管制後只有住宿遊客憑證才得進場，連日來交通堵塞亂象可望大大改善。除了周一西洋情人節加開5班次，載送100對情侶、200人上山賞櫻之外，2個周末假日訂位預售情況十分踴躍，非假日時段將視售票情況機動增加班次，建議民眾錯開人潮，多加利用非假日上山，尤其是下周一至周五周間，可以享受更好賞櫻品質。

國光客運表示，每部賞櫻車輛出車前都會依照標準作業程序SOP完整清潔消毒，全車並定期以食品級二氧化氯霧化消毒，深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統。配合防疫規定，搭車及入園實名制，上車前量體溫，駕駛都打完2劑疫苗並戴口罩，乘客也需全程戴口罩，車內禁止飲食。

國光客運武陵賞櫻專車自12日至28日共計17天，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等5地點，民眾可以至國光客運全台連線售票窗口暨自動售票機、旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK、TBS台北轉運站APP及7-11、全家、萊爾富3大超商購票。