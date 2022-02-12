2022台灣燈會在高雄登場，交通部台鐵局宣布，為配合燈會活動，將於2月15日至28日活動期間，共加開區間快車共104班，另有149班區間快車增停美術館站及正義站，歡迎民眾利用。

台鐵表示，為便利民眾搭火車參加2022台灣燈會，台鐵各站提供悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省回程排隊購票時間。

台鐵指出，加開列車車次、時刻，已在官方網站（http://www.railway.gov.tw）及各車站公布。