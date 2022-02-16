緊鄰台鐵新烏日站的烏日南站客運轉運站去年完工，但轉運站與台鐵新烏日站間缺乏遮蔽設施，民眾通行得頂著日曬或雨淋，地方民代去年會勘後至今未改善，立委林靜儀16日舉辦第二次會勘，要求增設風雨廊道，同時加大月台的遮雨設施，避免地面濕滑導致民眾滑倒。

有感於高鐵台中站、台鐵新烏日站近年來進出旅客量逐年增加，站區內客運轉運站空間不敷使用，台中市府去年4月在新烏日站旁增設烏日南站客運轉運站，目前規畫有7席公車停靠站與長約100公尺的候車空間，而轉運站與台鐵新烏日站間隔約120公尺，這段路的上方卻完全沒有遮蔽。

林靜儀表示，台鐵新烏日站至轉運南站間缺乏遮雨廊道，民眾往來得受日曬或雨淋，相當不便，應增設遮雨廊道；而經會勘後，也發現原本規畫的行走路線與新烏日站機車停車場出入口重疊，恐造成行人與機車搶道問題，相當危險，決定依台鐵往左移，請台中市政府交通局重新設計並向台鐵提出需求申請。

市議員陳世凱則說，台鐵新烏日站與客運南站的問題，去年就曾經舉辦過會勘，但市府交通局「會勘後不理」，至今沒有任何進展，呼籲市府團隊應積極處理。此外，台鐵新烏日站月台與車站間月台也未連貫，再加上候車月台上方的遮雨棚太高、寬度不夠，無法真正達到遮雨效果，使得月台濕滑、容易導致民眾滑倒，呼籲台鐵儘速改善。

台中市交通局表示，台鐵新烏日站與客運南站間的遮雨廊道因經費問題，仍待研議，但會針對規畫部分重新設計並送台鐵。