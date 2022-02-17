17日南投縣長林明溱、立委許淑華、鎮長簡景賢等人前往會勘，希望能讓這擁有750座位的演藝廳重生，縣長林明溱也允諾，將推動假日電影院，來活化整個演藝中心。（縣府提供／吳建輝南投傳真）

2013年由藝人黃西田、康弘等人向公所承租，將草屯青年活動中心打造成「台灣演藝坊」，作為歌廳秀展演空間，每天出演三場，當年紅極一時為草屯帶來許多遊客。（吳建輝攝）

1989年建成啟用的草屯演藝中心，前身是草屯青年活動中心，也是草屯稻草工藝館，過去曾是鎮民最愛的休憩運動場所。（吳建輝攝）

南投縣草屯鎮「台灣演藝坊」受到疫情影響，廠商紛紛出走，已經停擺將近2年時間，如今荒廢變成蚊子館，17日南投縣長林明溱、立委許淑華、鎮長簡景賢等人前往會勘，希望能讓這擁有750座位的演藝廳重生，縣長林明溱也允諾，將推動假日電影院，來活化整個演藝中心。

2013年由藝人黃西田、康弘等人向公所承租，將草屯青年活動中心打造成「台灣演藝坊」，作為歌廳秀展演空間，每天出演三場，當年紅極一時為草屯帶來許多遊客，也帶動附近台灣工藝園區，後來因消防設備、遊客減少等問題，就此停業。

林明溱表示，1989年建成啟用的草屯演藝中心，前身是草屯青年活動中心，也是草屯稻草工藝館，過去曾是鎮民最愛的休憩運動場所，期間也改裝成演藝表演劇場，提供台灣演藝坊展演，但最終因為經營不善與公所終止合約，一直荒廢至今覺得相當可惜。

林明溱說，草屯演藝中心既有的座位舞台可以作為假日電影院，經文化局評估認為是可行的，必不需要進行大幅度改裝，只需要電影放映機器及不睦，未來將會提供文化局圖書館現成的周末電影院所擁有的合法版權優質電影，至於經費怎麼來縣長也說不用擔心，他會負責來籌措支應。

簡景賢也說，感謝委員、縣長支持，草屯演藝中心緊鄰體育館、游泳池、兒童公園、寵物公園、植物公園等，因此將來活化演藝中心後，勢必將會帶來滿滿人潮，提供民眾優質的假日電影欣賞，也能到附近工藝中心、公園等休憩，絕對是民眾假日首選。