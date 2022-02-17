台北市傳今日新增3例本土，加上有外縣市足跡至台北市，東區明曜百貨及京站威秀表示，為配合防疫措施，今日暫停營業一日，並於明日恢復正常營業，對此，衛生局則表示，相關個案皆已掌握，詳細情形將於下午召開記者會說明。

台北東區明曜百貨昨（16）日在臉書指出，為配合疫情指揮中心防疫措施，今日暫停營業一日，並於停業期間進行完善清消作業，明（18）起恢復正常營業。

京站威秀緊急在臉書發出公告，今日停業一日。（圖／翻攝自威秀影城粉絲團）

另外，京站威秀也在今（17）日上午9時，在臉書粉專《威秀影城粉絲團》公告，為配合北市府防疫通知，即刻起全面關閉，並進行商場與影城消毒，影城將於明日上午11時恢復營業。

明曜百貨今日暫停營業一日。（圖／翻攝自明曜百貨臉書粉專）

威秀影城表示，已預定電影場次的民眾，還未取票者，可至官方網路平台取消訂票；已取票者則可於14天內到櫃台辦理退票。

北市衛生局表示，目前已掌握個案足跡，並進行相關防疫作為，詳細情況將於下午3時30記者會統一說明。