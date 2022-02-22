台北捷運大安站22日晚間約8時43分，有名年約70歲男子在月台疑似病發，昏迷倒地不起，捷運站人員發現後趕緊報案，台北市消防局救護人員到場急救，但該名傷患已內科OHCA(到院前心肺功能停止)，送往國泰醫院急救中。

由於這幾天寒流來襲，全台已累積破百人內科OHCA送醫，這名男子是疾病因素所致，或天冷誘發，仍待釐清，目前醫院仍在搶救中。