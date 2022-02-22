北捷大安站驚傳7旬旅客昏倒 當場OHCA送醫急救中 22:572022/02/22 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北捷運淡水信義線大安站22日晚間，有一名7旬旅客突然昏倒在地。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運大安站22日晚間約8時43分，有名年約70歲男子在月台疑似病發，昏迷倒地不起，捷運站人員發現後趕緊報案，台北市消防局救護人員到場急救，但該名傷患已內科OHCA(到院前心肺功能停止)，送往國泰醫院急救中。 由於這幾天寒流來襲，全台已累積破百人內科OHCA送醫，這名男子是疾病因素所致，或天冷誘發，仍待釐清，目前醫院仍在搶救中。 帥哥搭貴婦百貨電梯遭摸屁股 色男裝傻落跑被逮 新北人妻出軌遭喊「看妳XX是我榮幸」 夫見訊息每晚大哭 #北捷 #大安站 #內科 #OHCA #70歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 氣溫驟降 北市8人急救到院前無呼吸心跳 15:482022/02/20 生活 彰化縣非創傷送醫再攀升至77件 5人到院無呼吸心跳 19:052022/02/20 生活 寒流來襲 新北今4起OHCA救護 2人急救無效 18:532022/02/20 生活 正妹被軍人扯內褲性侵 哭喊「拜託不要」 他被除役做送貨員 16:442022/02/20 社會 酒駕遇酒測竟躲草叢 男寒夜中躲半小時受不了認栽 14:562022/02/20 社會 少女5年傳600張裸照給老師 被迫打工賣身 淫狼重判25年 09:372022/02/20 社會 畫作找到了 金獎畫家陳炳臣安心參賽 04:102022/02/20 焦點要聞 全台凍番薯！彰化6男OHCA 社福團體發熱食關懷獨老與街友 18:432022/02/21 生活 陳將双重返先發 光復痛宰能仁 04:102022/02/19 運動天地 科技業男「分手炮」下場崩潰 她翻臉：不交往就告你性侵 14:112022/02/21 社會 汐止男清晨墜樓亡 對面大樓上周也有人墜樓引住戶議論 10:422022/02/21 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。