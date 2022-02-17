新竹縣21至27日加開疫苗接種站。（新竹縣政府提供）

新竹縣21至27日加開疫苗接種站。（新竹縣政府提供）

新竹縣21至27日加開疫苗接種站。（新竹縣政府提供）

新竹縣21至27日加開疫苗接種站。（新竹縣政府提供）

新竹縣21至27日加開疫苗接種站。（新竹縣政府提供）

新竹縣21至27日加開疫苗接種站。（新竹縣政府提供）

新竹縣21至27日加開疫苗接種站。（新竹縣政府提供）

為了增加疫苗覆蓋率，新竹縣長楊文科致力推動疫苗接種站，2月21日至27日期間，新竹縣持續加開15場次中大型疫苗接種場，方便民眾預約、隨到隨打接種，下周將提供6990劑莫德納、高端和BNT疫苗，其中5940劑隨到隨打、1050劑線上預約，請民眾踴躍接種。

竹東鎮衛生所預計5場，於21日上午9點至11點，接種莫德納第1至3劑，隨到隨打130名。23、24日下午3點30分至4點30分接種莫德納第1至3劑，隨到隨打130名。26日上午8點30分至11點30分，接種莫德納第1至3劑，隨到隨打300名。26日下午1點30分至4點，接種BNT第1至3劑，隨到隨打250名。

湖口鄉衛生所預計4場，21日上午10點至11點，接種莫德納疫苗第1至3劑，隨到隨打200名。23日上午10點至11點，接種BNT第1至3劑，隨到隨打200名。24日上午10點至11點，接種高端第1-3劑，隨到隨打100名。26日上午10點至11點，接種莫德納第1至3劑，隨到隨打200名。

關西鎮衛生所則有3場，27日上午8點30分至12點，接種莫德納疫苗第3劑，隨到隨打600名。27日下午1至3點，接種莫德納疫苗第3劑，隨到隨打400名。27日下午3至4點，接種莫德納疫苗第1、2劑，隨到隨打200名。

竹北市則有竹北里集會所3場，22日下午1點30分至4點30分，接種BNT第1至3劑，隨到隨打400名。26日上午8點30分至12點，接種莫德納第3劑，隨到隨打450名。26日下午1點至4點，為莫德納第1至3劑，隨到隨打450名。

竹北市中興里集會所則有2場，26日上午9點至10點，接種莫德納第2至3劑，隨到隨打100名。26日下午1點30分至2點30分，接種BNT疫苗第2至3劑，隨到隨打100名。

中國醫藥大學新竹附設醫院則在25日上午9點至11點30分、下午1點30分至4點，接種莫德納疫苗第1至3劑，2場各提供500名。

新竹縣婦幼館則在25日下午1點30分至3點30分，接種莫德納疫苗第1至3劑，隨到隨打限額300名、線上預約450名。26日上午9點至11點30分，接種莫德納疫苗第1至3劑，隨到隨打限額300名、線上預約600名。

楊文科提醒，接種現場若人數較多，請鄉親耐心等候，並全程戴口罩、保持社交距離，務必攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡前往，期望能讓社區防護網更加安全，共同抗疫。