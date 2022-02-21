閱讀，豐富孩子的視野，也探索知識的無限可能。玉山銀行與玉山志工基金會共同發起的「玉山黃金種子計畫」，2月18日於台東縣三民國小及寶桑國小舉行第167、168所玉山圖書館啟用典禮，現場伴隨著孩子們歡樂活潑的舞蹈歌聲與玉山世界卡貴賓的熱情參與，期望讓更多的孩童享受閱讀、開啟改變未來的知識之窗。

三民國小校長鍾敏華表示，感謝玉山銀行將永續概念融入教育，為偏鄉小學打造融合美學、童話與在地特色的全新圖書館，讓孩子能在舒適優質的環境閱讀與學習，這裡未來肯定成為全校師生最熱門搶手的學習空間。期許孩子能夠善用資源、主動學習，透過閱讀成為獨立思考的學習者、國家的中流砥柱。也期待在這樣美善意念的匯聚地，孩子們能滋生出愛人助人的情操，讓台灣處處充滿愛與美，讓台灣未來更美好。

寶桑國小校長李倩鈺也表示，教育是改變未來最有力的武器，地理環境位處偏鄉，並不代表學習也處於劣勢；閱讀，更是開啟孩子探索與認識世界的一扇窗。有了這座嶄新又溫馨的圖書館，對引發孩子閱讀動機與學習將有正向的助益。聽聞未來玉山銀行仍將持續挹注學校經費與圖書經營圖書館，更讓我們感佩玉山銀行永續關懷台灣教育的行動力。感謝玉山銀行，我們將帶著孩子一起深耕閱讀，享受與探索這美好的世界！

玉山黃金種子計畫自2007年12月開始，讓偏鄉的孩童透過閱讀拉近城鄉之間的差距，縮短知識傳遞的距離。玉山也積極結合企業與社會資源，包含推動「玉山數位書箱公益合作計畫」、「繪本創作工作坊」、《爬一座故事山》系列活動、舉辦「兩廳院藝文體驗之旅」、推動「英語手牽手」偏鄉課後英語輔導等，以豐富孩童閱讀文化的素養，讓玉山圖書館成為學校與社區多元學習的平台。