MWC 2022世界行動通訊大會訂2月28日在西班牙巴塞隆納舉行，宏達電(2498)董事長暨創辦人王雪紅於MWC 2022展前，線上發表VIVERSE，勾勒未來願景，今年，宏達電也將於MWC 2022上，展示全新的5G Reign 系列產品。

王雪紅在影片中提到，在VIVE Reality發展之初，宏達電的願景即是將科技及人文極致融合，釋放人們無限的想像力。在那時，我們就深信VIVE Reality 將開創一個前所未有的創新產業及文化革命。

王雪紅表示，四年前，宏達電於MWC大會上提到，嶄新的科技正以前所未見的方式誕生，而未來驅動VIVE願景的關鍵將是VR、AR、AI、Blockchain與5G等尖端科技，而這也是我們要持續創新與專注的技術，這樣才能讓我們前進的步伐邁得更遠。

王雪紅表示，我們期盼的世界是讓消費者的完美體驗站在最前線，而創新科技則是隱藏於幕後的推手。在這個世界裡，我們可以突破所有藩籬與界限，可以無限制地揮灑創意、協作、遊玩、學習和擁有夢想。我們將這個世界取名為VIVERSE，這是我們的元宇宙版本；一個讓人沉浸其中、充滿奇妙新體驗的無邊際宇宙，同時也是通往我們合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門。這是一個由人們眾人所創造、所擁有、可自由分享的開放式平台。

王雪紅強調，VIVE是我們的品牌名稱，代表的意思是生活；而Verse則代表生活的篇章；我們在VIVERSE裡的生活解決了時間和空間的限制，所以VIVERSE賦予我們創造更多美好回憶的能力， 並鼓勵我們珍惜生命。