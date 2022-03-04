晶圓代工廠世界(5347)因應公司大幅成長、產能持續擴充，今（4）日宣布將在台灣與新加坡2地共開出超過1000個優質職缺，積極延攬研發、製造、資訊、AI／大數據、智慧製造與管理、財會、人資、ESG等各領域人才，投入半導體製造行列。

世界先進表示，今年校園巡迴徵才活動將自明（5）日起從台大開跑，後續由清大、陽明交通、中央、成大、中山、政大、逢甲、元智、中原、台科大、北科大等校接棒。公司將依應徵者個別專長及發展潛力，提供具競爭力的總體薪酬與福利，成為成就人才職涯發展的推手。

世界先進營運長尉濟時表示，人才是公司最重視的資產之一。世界先進過去3年為擴充產能，已密集進行2次海外與國內併購，2021年營收大幅成長，獲利、平均毛利率與出貨量皆創新高。在此擴張時刻，需要更多優質的人才與公司一同快速成長。

尉濟時指出，半導體是內蘊很深且能創造各式可能的產業，半導體製造則是供應鏈中需求最大、發展最穩定的一環。世界先進在特殊應用製程研發與製造有深入和獨到成就，將致力提供具競爭力的總體薪酬，打造包容、健康、工作與生活平衡環境，成就每位同仁的職涯發展。

世界先進自去年元旦起全面結構性調薪10％、並維持每年年度調薪，且在12個月本薪與約4個月年終加節金外，提撥不低於當年度獲利10％作為員工分紅，外加依獲利狀況而不定期加碼的特別獎金。

此外，世界先進去年入選道瓊永續指數（DJSI）的「世界指數」成分股，名列全球半導體產業前10％，在薪資、人權、人才吸引與留任、員工教育訓練等方面，皆獲國際級環境、社會和企業治理（ESG）評選肯定。