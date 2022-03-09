晶圓代工廠世界(5347)受惠晶圓出貨量增加及產品組合較佳，帶動2022年2月合併營收「雙升」、以42.44億元改寫同期新高、歷史第三高。在8吋晶圓產能持續吃緊、訂單暢旺使產線稼動率均逾100％下，法人看好世界先進首季營收淡季續強，可望續創新高。

世界先進公布2022年2月自結合併營收42.44億元，較1月41.79億元小增1.56％、較去年同期28.16億元成長達50.72％，改寫同期新高、並創歷史第三高。累計前2月合併營收84.24億元，較去年同期55.96億元成長達50.53％，續創同期新高。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，受惠晶圓出貨量增加及產品組合較佳，帶動2月營收繳出「雙升」佳績。公司預期，首季營收將介於132~136億元，約季增3.7~6.8％、連9季創高，毛利率介於47~49％、營益率介於35.5~37.5％。

展望後市，世界先進表示客戶訂單需求仍相當強勁，今年可望維持高稼動率水準，將聚焦晶圓三廠擴產及晶圓五廠新產能建置，資本支出估暴增至240億元。首季月產能估季減2％、至約24.7萬片8吋約當晶圓，全年估增9％、至約314.8萬片8吋約當晶圓。

綜合外資及投顧法人看法，預估世界先進首季營收將季增約4.7~5.4％、毛利率提升至48％，稅後淨利季增6.8~12.9％、年增79.3~89.5％，每股盈餘估逾2.42元。全年營收成長19.9~27.4％、稅後淨利成長24~42％，每股盈餘估逾8.9元、有機會賺逾1股本。

世界先進2021年合併營收439.51億元、年增達32.66％，毛利率43.58％、營益率32.09％，遠優於前年33.97％、32.09％。稅後淨利118.19億元、年增達87.45％，每股盈餘7.21元，全數改寫新高。公司擬配息4.5元，金額亦創新高。

外資及投顧法人對世界先進後市多空看法分歧，樂觀派認為，世界先進首季財測強勁，成熟製程供需持續吃緊，即使未來產業可能面臨修正風險，但世界先進新產能均與客戶簽訂較佳價格長約，為整體價格提供強勁支撐，今明2年獲利能力可望持穩。

保守派則認為，世界先進近期營運動能雖仍處正軌，但產品售價（ASP）恐難見進一步上漲，同時擔憂資本支出規模大增將使折舊費用壓力增加，若產業景氣出現反轉，恐將大幅影響公司獲利，基於營運風險增加而維持保守看待。

美系外資認為，世界先進今年營收仍可望成長28％，但因驅動IC比重達約37％，更容易受產業需求波動影響。此外，公司競爭力因缺乏12吋晶圓產能相對較弱，且資本支出規模跳增，折舊費用將使毛利率面臨更大壓力，將評等降至「中立」、目標價降至138元。