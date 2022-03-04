統一超(2912)7-ELEVEN跨界攜手台泥(1101)集團台泥儲能、華城電能推電動車充電服務，分別於7-ELEVEN花蓮、桃園、南投，3家門市導入電動汽車快充樁服務，未來將依消費需求擴散服務據點，計畫結合OPEN POINT生態圈、打造便捷的數位節能生活圈。

全球聚焦2050年淨零碳排目標，7-ELEVEN響應節能減碳趨勢，積極打造電動車充換電服務平台，於2015年起首度攜手Gogoro Network共同打造在地首家設立電動機車電池交換站的便利商店創新店型，累積至今超過190家門市成功導入，服務據點遍布北中南東，服務人次逐年成長亦創造節能減碳效益，以2021年為例：7-ELEVEN與Gogoro Network合作服務人次突破350萬，減碳量超過1萬公噸、等同39.4座大安森林公園一年吸碳量。2021年更擴大與光陽集團Ionex合作便利換電站。

統一超表示，7-ELEVEN領先同業、跨界攜手台泥儲能、華城電能創新推出電動汽車充電服務，分別於7-ELEVEN花蓮、桃園、南投，3家門市導入電動汽車快充樁服務，期望藉由便利商店綿密的服務網絡，帶動電動汽車充電服務便利化、普及化，共同打造低碳永續行動，未來將依消費需求擴散服務據點，計畫結合OPEN POINT生態圈、打造便捷的數位節能生活圈。

在ESG浪潮下，統一超商正式宣告2021年為「永續元年」，聚焦減塑、減碳、惜食與永續採購4大永續專案，透過在地逾6400家的7-ELEVEN落實產銷永續計畫、積極推動各項永續行動。2021年更連續三年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股，為食品零售產業唯一受邀的台灣企業，顯示統一超商長期投入企業永續，名列世界標竿企業。

統一超指出，7-ELEVEN視環保減塑、節能減碳為永續首要任務，積極推動多元、簡單的永續行動，像是領先同業啟動不主動提供吸管、鮮食商品開發減塑包材、推動「i珍食」提升食物使用量、開發「天素地蔬」促進健康低碳飲食、結合Gogoro Network、光陽集團Ionex推動減碳運輸能源補給服務、攜手配客嘉減少一次性網購包材量等，讓消費者能更輕鬆做出對環境和社會更好的選擇。