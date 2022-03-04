美系外資出具台灣半導體最新報告，雖持續看好晶圓代工產業，維持聯電(2303)買進評等，但基於地緣政治風險加劇及升息環境造成股市估值修正，將目標價自114元降至71.2元，自建議買進名單中移除。世界(5347)則自「買進」降至「中立」、目標價自173元降至138元。

聯電股價1月中觸及64.9元高點後拉回，2月24日下探51.7元的近7月低點，近日緩步震盪回升，今（4）日開低下跌1.85％至53.2元，截至午盤仍跌近1.5％。不過，隨著外資出現回補跡象，三大法人本周迄今合計轉為買超1萬3041張。

世界先進股價自去年12月初168元震盪拉回，2月24日下探122元的7個月低點後已見止跌回升。惟今日受外資降評砍價衝擊而開低走低，挫跌4.91％至126元，截至午盤仍維持約4.5％跌幅。三大法人昨日調節賣超1249張，本周迄今合計仍買超1262張。

美系外資對台灣半導體產業出具最新報告，基於台股過去在地緣政治風險加劇期間平均下跌9％，以及MSCI全球標準指數在升息周期的股票估值調降，過往平均造成12～15％的負面影響，將7家台灣半導體業者的平均獲利預期調降達20％。

美系外資認為，由於近期訂單削減及產業全面擴產，使市場近期爭論成熟製程2023年是否將供過於求。但聯電表示今明2年供需仍然吃緊，且透過長約及客製化專業技術方面，若半導體產業周期出現變化，仍可處於有利地位。

雖然美系外資仍看好聯電將成為5G／電動車／物聯網驅動的結構性需求成長主要受益者，但鑒於地緣政治風險升溫，以及高利率環境、終端需求不確定性增加等因素，美系外資雖維持聯電「買進」評等，但目標價自114元降至71.2元，並從建議買進名單中移除。

同時，美系外資基於相同理由，將世界先進評等自「買進」降至「中立」、目標價自173元降至138元。美系外資認為，世界先進今年營收仍可望成長28％，但由於驅動IC比重較高、達約37％，認為更容易受到晶圓代工產業需求波動影響。

美系外資認為，世界先進因缺乏12吋晶圓產能，在二線晶圓廠中競爭力相對較低，隨著技術製程演進，認為世界先進需進軍擴增12吋晶圓產能，以維持營運長期成長。同時，由於資本支出規模跳增至240億元，相關折舊費用將使毛利率面臨更大壓力。