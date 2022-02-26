區塊鏈、虛擬貨幣及元宇宙議題火熱，國際各國紛紛祭出反洗錢監管條例，台灣金管會去年7月1日實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，ACE王牌集團（ACE Exchange）搶先第一批發遞件「洗錢防制遵循聲明書」，2022年聘前刑事警察局副局長莊定凱擔任合規官，負責監管合規工作，讓ACE合法合規，落實反洗錢防制政策。

ACE王牌集團創辦人潘奕彰David表示：ACE交易所依據國內相關法令，比照金融銀行高規開發產品及營運流程，2018年成立之際就已恪守KYC、AML合法合規標準，委請KPMG 提供交易所的適法性報告，更是KPMG安侯建業第一個輔導國內AML相關法令遵循的台灣交易所，符合法規實名審核規範。本次聘請莊定凱擔任ACE國際合規官，高度合作積極面對全球最具影響力的金融科技Fintech及區塊鏈技術新趨勢，與用戶迎接Web 3.0的加密貨幣世界。

莊定凱為前刑事警察局副局長，曾擔任警政署「配合亞太防制洗錢組織(APG)相互評鑑工作專責任務籌備平台」召集人，多次代表出席「私部門防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」，更參與行政院「國家洗錢風險評估報告」發表會。ACE王牌集團以保護用戶的利益為目標，包含：與政府調查局、刑事警察局、165防詐騙網攜手合作，落實防制洗錢及打擊資恐，防止不良行為者使用台，打擊網絡犯罪集團；並開設台北台中實體服務站，提供一對一專屬諮詢服務，包含虛擬貨幣及區塊鏈技術介紹、交易所帳戶申請與KYC實名認證開戶註冊、交易買賣操作教學，且提供用戶更加安全可靠的環境，雙重驗證可擁有多一層保障、嚴格的密碼要求、取款地址管理工具等。