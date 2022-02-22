英國首相強生21日宣布取消隔離措施等仍在執行的防疫限制後，疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）也宣布從春季開始，將為75歲以上長者、療養院居民和12歲以上免疫功能低的族群接種疫苗追加劑，做為2022年防疫策略的一部份。