英國取消隔離 為特定族群接種疫苗追加劑 19:392022/02/22 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生21日宣布取消隔離措施等仍在執行的防疫限制後，疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）也宣布從春季開始，將為75歲以上長者、療養院居民和12歲以上免疫功能低的族群接種疫苗追加劑，做為2022年防疫策略的一部份。 英國禁用華為時程推遲6個月 議員關切安全威脅 廢死，蔡政府有話直說並推動修法！ #聯合 #接種疫苗 #追加劑 #取消 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯合國安理會召開烏克蘭會議 中方呼籲和平解決爭端 12:122022/02/22 兩岸 烏東驚傳爆炸巨響 英國：俄羅斯已展開入侵行動 15:442022/02/22 國際 英國24日起解除所有防疫限制 與病毒共存 05:052022/02/22 國際 英國開歐洲先例 染疫者免隔離 04:102022/02/21 焦點要聞 俄承認烏東2共和國 美法英等要求安理會緊急會商 08:482022/02/22 國際 英國面臨連續3起溫帶風暴 英格蘭發出150處洪水警報 20:082022/02/21 國際 英開歐洲先例 染疫者免隔離 04:102022/02/21 全球財經 全面封殺 英2027年底前完全移除華為5G設備 19:262022/02/21 財經 鼓勵逾期外來人口接種疫苗 移民署台南專勤隊攜手NGO宣導 17:062022/02/22 生活 澳洲開放邊境 旅遊市場將強力反彈 以色列放寬入境 英國解除防疫限制 04:102022/02/22 話題觀察 吃完隔夜雞肉麵出事 大學生罹敗血症！手指、雙腳全截肢 10:182022/02/21 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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