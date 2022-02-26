聯合國難民署（UNHCR）高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）今天指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有5萬多烏克蘭人逃離家園。

葛蘭第在推特發文表示：「在不到48小時內，已有超過5萬名烏克蘭難民逃離他們的國家，多數逃往波蘭和摩爾多瓦（Moldova）。」

他警告說：「還有更多人正向邊界移動。」（譯者：徐睿承）1110226