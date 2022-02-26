聯合國：俄入侵48小時內 逾5萬烏克蘭人逃離家園 03:052022/02/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為躲避戰火，烏克蘭首都基輔的民眾準備逃離。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國難民署（UNHCR）高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）今天指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有5萬多烏克蘭人逃離家園。 葛蘭第在推特發文表示：「在不到48小時內，已有超過5萬名烏克蘭難民逃離他們的國家，多數逃往波蘭和摩爾多瓦（Moldova）。」 他警告說：「還有更多人正向邊界移動。」（譯者：徐睿承）1110226 港區檢疫新規定 入港前48小時需快篩 俄軍攻進烏克蘭 聯合國：恐為本世紀最嚴重戰爭 #5萬 #逃離 #聯合國 #48小時 #烏克蘭人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯合國安理會召開烏克蘭會議 中方呼籲和平解決爭端 12:122022/02/22 兩岸 俄承認烏東2共和國 美法英等要求安理會緊急會商 08:482022/02/22 國際 蔡政府宣布：參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁 09:182022/02/25 政治 在台烏克蘭人街頭抗議俄羅斯入侵 貝娜：看到母親淚水心都碎了 18:252022/02/25 政治 聯合國祕書長：決心讓人權高級專員對新疆進行「可信的」訪問 08:462022/02/19 兩岸 「烏克蘭人跪在公園祈禱！」連勝文：台灣人要小心這群政客 22:042022/02/24 政治 史話》越戰留痕──南海血書（劉良昇） 00:002022/02/22 兩岸史話 汐止單親爸成植物人 5天湧500萬善款 63本存摺刷不完 12:462022/02/22 生活 中常駐聯合國代表張軍：中國將持續勸和促談 13:552022/02/24 財經 個人存取現金逾5萬需登記 人行喊卡 04:102022/02/23 全球財經 飛彈攻擊下倖存 烏克蘭女教師流血驚恐照震全球 21:022022/02/25 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。