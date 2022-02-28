挪威央行投資管理公司（NBIM）將悉數出清投資組合內的俄羅斯資產。NBIM管理的資產值逾1.3萬億美元，是全球最大的主權基金之一。英國石油（BP）也宣布出售對俄羅斯國營石油公司Rosneft持有的19.75％股份。
去年底NBIM在俄羅斯的資產總價已從一年前的300億挪威克朗降至250億挪威克朗（約28.3億美元）。這些資產涵蓋47家俄羅斯企業股份，以及俄羅斯政府公債。
英國石油也在27日宣布出脫Rosneft股份，原因是「俄羅斯入侵烏克蘭的激進行為在當地造成悲慘後果」。英國石油現任執行長魯尼（Bernard Looney）及前任執行長達德利（Bob Dudley）將即刻退出Rosneft董事會。
英國石油自稱是「俄羅斯境內最大外資企業之一」，估計這次出售Rosneft持股將使英國石油在第一季認列一筆可觀費用，且2025年營業獲利可能比預期少20億美元。
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