香港疫情持續升高，將於24日起正式實施疫苗通行證，屆時進入商場、百貨公司、餐廳等處所，12歲以上市民需要至少接種一針新冠疫苗後才可進入。

香港信報報導，香港衛生防護中心表示，21日新增7533例確診個案，再創疫情以來新高；同時有13人染疫死亡，年齡介於11個月到97歲。21日死亡的11個月大女嬰，也是香港爆發疫情以來年紀最小的死者。

為防堵疫情繼續擴散，香港食物及衛生局副秘書長蔡傑銘表示，疫苗通行證是進一步收緊社交距離措施之一。部分地方以行政指令執行，包括學校、政府辦公室、院舍及醫院等，而到公立醫院求診的人士，中、小學生，以及政府辦事處使用者會獲得豁免。

他表示，疫苗通行證要求接種疫苗劑數將分三個階段落實，首階段要求12歲或以上人士至少接種一劑疫苗，安排會維持至4月29日，第二及第三階段則有待公布。

他稱，民眾進入餐廳等場所要主動出示疫苗接種紀錄，上述場所會利用政府的二維碼掃描器檢查。被動查核的場所，包括商場、百貨公司等單位，除要確保員工符合疫苗通行證，顧客可以不用主動出示接種紀錄，但執法人員可能會隨機抽查。