香港教育大學（教大）是香港八所公立大學之一，承傳逾160年教師教育經驗，香港教育大學提供一系列涵蓋教育專業及人文學、社會科學、創意藝術與文化等多元學科的博士、碩士和學士學位課程。於2021年QS世界大學學科排名中，香港教育大學在教育領域位列亞洲第三、全球第十六。

香港教育大學提供五年全日制師範類和四年全日制非師範多元化課程。

香港教育大學提供五年全日制師範類和四年全日制非師範多元化課程。大學設有多項入學獎學金，學生無需另行申請，最高金額每年18.5萬港幣並可以續領，以鼓勵優秀的非本地學生入讀。

今年香港教育大學參加2022大學暨技職校院多元入學博覽會線上展，便於台灣考生線上諮詢。

今年香港教育大學參加2022大學暨技職校院多元入學博覽會線上展，便於台灣考生線上諮詢。此外，並設有多項入學獎學金提供給五年全日制師範類和四年全日制非師範類的多元學科學士課程，最高金額一年可達港幣18.5萬並可續領，以鼓勵優秀的非本地學生入讀。欲瞭解課程詳情，可上官網查看或電郵[email protected]。展覽期間歡迎有志報考的同學掃描2022大學博覽會線上展QRCODE進入，備學測成績，直接與香港教育大學的老師預約諮詢，大學博覽會期間台灣學生面試報名免費！

各系所詳細資訊參閱 網址：https://www.eduhk.hk/ 電話：(852) 2948 7654