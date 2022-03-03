女性在生活、家庭、職場上，承擔的責任越來越重，經歷過疫情之後，對於生命和健康也有更深體悟。在38婦女節前夕，康健人壽提醒不同年齡層的女性在寵愛自己的同時，也別忘在這充滿不確定的時代預備好強力後盾，在忙碌之餘才能無後顧之憂的面對未知的挑戰。

若工作事業剛起步預算有限，康健人壽建議可選擇高CP值的醫療保障，像是康健人壽「醫定健康定期健康保險」，就完整涵蓋住院、手術、處置、法定傳染病及負壓隔離病房，同時加入健康促進外溢概念，保戶維持良好體況再享保費折扣。以30歲女性，投保10年期，保險金額新台幣（以下同）1000元為例，每天保費約27元，年繳保費約9880元，即可享有全方位定期醫療保障。

若預算較為充足，康健人壽建議這個族群可以考慮終身醫療險，趁年輕保費較低且有穩定收入時趁早規劃，當面對隨著年齡增長的醫療費用時可較無後顧之憂。康健人壽「終身醫靠終身醫療保險」同樣涵蓋住院、手術、法定傳染病、負壓隔離病房等醫療照護，終身可享有保險金額3600倍之醫療帳戶。以30歲女性，保險金額1000元為例，每天保費約64元，年繳保費約23300元，繳費20年即可享有終身360萬醫療帳戶。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽亦針對年輕族群推出網路投保意外險服務，以每日銅板價的超親民費用，為通勤族、開車族、或是經常有需交通旅遊的女性增加完善保障。康健人壽的e元專區共提供三種網路投保意外險商品，民眾可視需求選擇，透過手機或電腦就可輕鬆投保，每天最低花費不到1元，最低每年337元起，就可獲得百萬保障，讓經常在外通勤的年輕女性可以輕鬆補足缺口。

無論是職業婦女還是家庭主婦，這個年齡層的女性通常背負著照顧一家老小甜蜜重擔，有鑑於許多疾病年齡層逐漸偏低，特別需要檢視自身保障是否有缺口。康健人壽的「醫起守護防癌定期健康保險」，為正值職場巔峰期加強癌症險保障，投保第二年起，女性常見特定癌症例如子宮頸癌、子宮體癌、和卵巢癌，都可享額外給付保險金額50％。罹癌後免收集單據並享整筆給付保險金以及60 個月的照護金。凡罹患重度癌症，立即豁免續期保險費且保單持續有效，每隔兩年再次確診重度癌症，無論癌症持續、轉移、復發或新確診癌症，皆再享有保障。此保單亦涵蓋健康促進外溢功能，身體健康保戶每年再享約10％保費折扣，鼓勵女性維持健康體況降低風險。

面臨年齡增長伴隨而來的慢性病風險，透過完善的特定傷病保障規劃，獨立自己的新世代女性，選擇適合自己的療養方式，同時減輕家人的負擔。康健人壽「樂活長青定期保險」，涵蓋8項特定傷病保障，例如嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症、嚴重運動神經元疾病、嚴重再生不良性貧血、嚴重第三度燒燙傷、多發性硬化症、良性腦腫瘤併神經障礙後遺症、急性腦炎併神經障礙後遺症。罹病後不需收集醫療單據，提供整筆保險金給付及120個月的生活照護保險金，以因應龐大的醫療支出及補強看護保障缺口。若因意外導致重大失能（1～6級），更提供120個月長期照護補助。