苗栗縣衛生局與肝病防治學術基金會今年再度合作，將在3月6、13日前往苑裡鎮進行免費肝炎篩檢，期望透過篩檢早期發現、早期治療，以降低肝炎傳播機會及肝硬化、肝癌風險。

衛生局指出，苑裡鎮為C肝7級的高風險鄉鎮，C肝陽性率12.36％，苑裡鎮「內區」10里更高達19.4％，不過經過縣府與肝基會篩檢與追蹤治療，其治療率達93.73％，治療成效良好，但其中內區8里30歲以上肝炎篩檢涵蓋率僅2成多。

有鑒於此，衛生局今年年再次結合肝基會，深入苑裡鎮山腳里、泰田里、舊社里、社苓里、上館里、山柑里、玉田里及南勢里等高陽性8里進行C肝篩檢。

篩檢活動將在3月6日及3月13日2天，設置4處社區篩檢站，6日上午在玉田里守望相助隊、下午在南勢里活動中心；13日上午在社苓里活動中心、下午在山腳里慈護宮，提供定點篩檢服務。

凡設籍或居住於苑裡鎮年滿30歲民眾尚未篩檢民眾，都能前往篩檢，共有1000位名額，篩檢結果二周內將寄送至民眾手中，倘若為B、C型肝炎陽性個案，後續衛生局與肝基會將安排腹部超音波檢查、衛教與後續追蹤及治療。

苗栗縣縣長徐耀昌表示，前年苗栗縣肝癌為癌症十大死因第二位，且肝病早期通常沒有明顯症狀，B、C型肝炎患者中，有超過一半以上因不自知而疏於追蹤治療，很容易從肝炎變成肝硬化再變肝癌，本次篩檢非常感謝肝基會多年來投入相當多的資源，以及寶工實業公司提供玄米油、南瓜藜麥粥等豐富贈品，呼籲尚未篩檢的民眾把握機會踴躍參加。