台中市衛生局副局長邱惠慈、中區精神科基層診所聯誼會召集人馮尚淳、健保署署長李伯璋、受助者詹太太、健保署中區業務組長李純馥以及社會局局長彭懷真（由左而右）共同見證健保照顧弱勢的溫馨故事。（馮惠宜攝）

一家四口積欠17萬健保費 健保愛心轉介代償還幫就業

「受寵若驚、遇到貴人了…」，台中31歲詹太太一家四口積欠17萬元健保費，連慈善補助款都受到銀行凍結，幸經健保署中區業務組啟動愛心轉介，透過公私部門代償並補助生活費，還協助她找到派遺工作，全家得以納保。詹太太4日出席「傳愛健保，有你真好」活動，帶來女兒親筆繪製撥雲見日的畫作，期許自己有機會回饋社會。

健保署中區業務組4日舉辦「傳愛健保，有你真好」活動，詹太太現身說法，健保署署長李伯璋、台中市政府社會局局長彭懷真、衛生局副局長邱惠慈及捐款代表中區精神科基層診所聯誼會召集人馮尚淳共同見證健保照顧弱勢的溫馨故事。

詹先生八年前罹患恐慌症、長期失業，一家四口靠詹太太打零工及慈濟基金會補助維生，去年底因累計積欠17萬健保費，遭行政執行署凍結帳戶，慈濟給的補助款無法領出，經向健保署中區業務組求助。

透過健保愛心轉介，台中市衛生局以公益彩券回饋金、及社會局弱勢兒童醫療補助計畫代償健保費，並協助申請中低收入戶，慈濟和家夫中心提供子女生活費、生活物資，也介紹詹太太擔任派遺工作，一家納入公司健保，詹太太也力拼考公職，希望未來有能力回饋社會。她坦言，求助歷程遇到貴人，一家受寵若驚。

李伯璋指出，今年適逢全民健保開辦滿27周年，20年前健保署設立「健保愛心專戶」接受外界主動捐款協助弱勢繳納健保欠費；健保署中區業務組長李純馥表示，中區業務組跨域運用愛心轉介及愛心捐款建構「健保愛心互聯網」，協助弱勢家庭繳清健保欠款，也協助轉介相關資源，詹太太一家就是受到幫助的家庭之一。

中區精神科基層診所聯誼會召集人馮尚淳也代表捐贈者出席，他說，健保開辦就是希望窮人不怕沒錢看病，中區精神科醫師不想看到弱勢民眾因繳不出建保費不敢就醫，小病拖成大病，95年開始以聯誼會方式加入愛心行列，他也當場代表捐款68萬8800元，希望協助更多人像詹太太一家走出困境。