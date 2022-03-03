「1份愛．無限大！」張秀菊基金會3日舉行18周年慶暨園遊會記者會，基金會董事長張良卿說，18年來針對中部地區兒少提供安置服務，與在地百家企業長期合作，建構社會服務與企業支持的網絡，計服務逾3000名兒少保護個案，12日將於石岡區沙連墩戶外探索學習營地辦愛心園遊會，當天所得捐兒少公益。

董事長張良卿表示，基金會邁入第18年，猶如青少年將邁入另一個成長期，感謝愛心企業的支持，用愛與關懷實際幫助，需要幫助的孩子。執行長郭碧雲說，有愛心企業的支持，讓每1位受幫助的孩子「想回來，就能回來的家」，大家都是孩子們重要的天使。

張秀菊基金會現場邀集長期支持基金會之企業人士，與離院踏入社會的孩子一起慶祝生日，場面熱鬧溫馨，並邀請社會大眾在3月12日當天到石岡區沙連墩戶外探索學習營地參加愛心園遊會，共計20個攤位，分別為遊戲闖關、美食、冒險體驗教育等，孩子們在「秘密基地」獨立闖關感受成長體驗。

張秀菊基金會指出，當初因董事長張良卿為紀念母親張秀菊女士，慈悲助人、犧牲奉獻的精神創立基金會，主要服務兒少保護個案，及輔導司法轉向的安置兒少。目前開放認購園遊券，當天義賣所得做為兒少教育輔導基金使用。