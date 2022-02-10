瑞芳警分局表示，為了因應2月12及15日天燈節活動人潮車流，將於當天上午9時到晚間24時許，啟動交通疏導管制措施。（瑞芳警分局提供）

屢獲國際好評的平溪天燈節邁入23周年，平溪天燈節百盞天燈冉冉升空的景象已深植民眾心中成為許願的代表及在國際間重要的文化意象與慶典活動的代表，每年並有無數來自世界各地的旅客共襄盛舉。雖然天燈節因受到疫情打擾，在去年首次停辦，但是「2022新北市平溪天燈節」將帶領大家「從心出發，重新點亮全世界」，透過天燈傳遞大家祈福的心願。

瑞芳警分局表示，為了因應2月12及15日天燈節活動人潮車流，將於當天上午9時到晚間24時許，啟動交通疏導管制措施，並視交通狀況機動調整，請民眾務必配合警方指揮引導，以維謢交通秩序及順暢。警方也會在會場入口處設置機動派出所，並設有外事警察提供遊客中英文服務。

一、交通管制時段如下(當地民眾及持有通行證車輛不受限制)：

★ 2月12日09：00～24：00

市道106線石碇交流道口至平雙產業道路口，配合天燈節活動交通狀況彈性疏導通行。。

★ 2月15日09：00～24：00

市道106線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段，配合天燈節活動，非當地民眾及持有通行證車輛全面管制禁止通行。

★2月15日 09：00～16：00

台2丙線基福公路段，往雙溪、貢寮、福隆、宜蘭方向開放進行，車輛不得進入平溪區。

★2月15日 16：00～24：00

台2丙線基福公路段，配合天燈節活動交通狀況彈性疏導通行。

二、交通配套措施：

★公車接駁動線運輸時間、路線：活動當日09：00至24：00。

(一) 木柵動物園-白石里中埔線。

(二) 國道5號石碇交流道─白石里中埔線。

(三) 瑞芳火車站─嶺腳寮。

★鐵路接駁動線：

參加活動民眾可於台鐵八堵站、瑞芳站、猴硐站、三貂嶺站搭乘往十分線火車，步行即可到達會場。

三、停車場規劃：

（一）2月12日(路邊單側停車)：

平溪街(汐平路至納骨塔)汽機車約可停100部。

莊敬橋以北汐平公路，約可停汽車400部、機車300部。

（二）2月15日：

臺2丙線(平雙公路-平雙隧道)：約可停遊覽車50部、汽車200部、機車100部。

平雙公路沿線(開放雙邊停車)：約可停汽車300部。