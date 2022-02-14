為增加患者時間定向感及感受年節氛圍，衛生福利部八里療養院今14日於元宵節前，於國際會議廳舉辦2梯次、320人，大型元宵猜燈謎活動，透過「寓教於樂」的方式，將廉政法令融入活動中，與病人一同歡慶元宵，猜燈謎活動進行時，病人搶答熱烈且神情專注，充滿濃厚的年節氣氛。

政風室主任李宇婕表示，用更平易近人、淺顯易懂的宣導方式，讓病人們瞭解政風工作，以及公務機關的核心價值即是「廉潔、誠信」。另外結合猜燈謎進行有獎徵答，除可促進病人的答題反應，也更能強化「拒絕饋贈」的反貪意識。猜燈謎活動進行時，病人搶答熱烈且神情專注，現場充滿著濃厚的年節氣氛。

負責本次活動的王勝輝職能治療師表示，在活動前就開始張貼燈謎題目讓大家感受過節氣氛及做答題準備，也讓病人們在團體活動中討論燈謎的答案。當天活動現場準備了豐富的獎品讓猜中燈謎的病人自由選擇，病人舉手搶答踴躍，積極爭取答題機會，即使沒有搶到答題機會或答錯的病人，也能得到鼓勵及感受到過節的溫馨和喜氣，現場提供不同難度與型式的題目，藉以訓練病人的反應力、專注力與認知能力。

職能治療科張自強主任則指出，該院對精神疾病的醫療照護是全方位及多元化的，透過多元的復健治療模式來幫助病人恢復及提升生活功能與各種能力，並常舉辦各型配合節慶的活動，例如：工作訓練病人尾牙、元宵猜燈謎、中秋烤肉、聖誕舞會等活動，除了可讓病人感受到季節的更替及享受喜慶外，更能增進病人對時間的認知與定向感。像這次病人藉著參與元宵節的猜燈謎活動，更可幫助病人腦力激盪、增進專注力，以及因為答對謎題而增加自信心與成就感。