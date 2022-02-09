群創(3481)與奇美醫學中心共同合作開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，透過自動化設備，協助疫苗注射站安全與快速完成相關作業，今天群創也將首件設備捐贈給奇美醫學中心。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，為長期配合防疫服務，奇美醫學中心建立起奇美疫苗注射隊人力庫。其中輝瑞(BNT)為濃縮劑量疫苗，接種作業繁瑣複雜，特別將疫苗注射前置作業納入教育訓練，使護理師接受完整訓練確保疫苗備藥的正確與安全性，但因疫苗抽取的過程，涵蓋很多步驟和繁複，且不同種類疫苗抽取的劑量也不同，奇美醫學中心與群創共同研發『智能疫苗劑量分裝機』及『BNT疫苗瓶翻轉機』，即可以減少護理師重複抽吸及搖晃的動作，對於減輕工作負荷及身心壓力有很大的幫忙，預計將於2月10日開始啟用。

「智能疫苗劑量分裝機」具備「作業安全性」、「容量正確性」、「生產時間一致性」、「簡易操作」、「腳輪設計便於移動」、「預防人因性危害」六大特點。由群創智能自動化開發總處進行設備設計製作，奇美醫學中心提供測試物件及抽取相關經驗。群創開發團隊將疫苗分劑(針)人工作業優化為自動化作業流程，運用機器手臂及自動化機構抽取疫苗，並透過光學液面檢測達成容量管理，最後進行注射筒針蓋復歸作業及產品出料分類。

群創開發團隊觀察到BNT疫苗稀釋製程，需由人員進行各10次翻轉作業，為減輕醫療人員重複性作業的辛苦，也避免護理師手腕的職業傷害，自行研發「BNT疫苗瓶翻轉機」。產品主要運用機構及電設等技術背景，完成替代醫護人員重複性高之混合藥液翻轉作業，同時客製化可拆換牙叉，並可多瓶藥瓶擺放，故可大幅提升作業效率。期望可發展至其他臨床相關應用，以達成設計團隊開發初衷-小型精緻產品，亦能提升相關作業效率，並降低人員重複性高作業的疲勞與傷害。