群創光電與奇美醫學中心率先攜手開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」。(曹婷婷攝)

群創光電總經理楊柱祥(左)與奇美醫學中心院長邱仲慶(右)今天對外公布共同攜手開發的「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」。(曹婷婷攝)

對抗新冠肺炎疫情，疫苗施打是關鍵，群創光電與奇美醫學中心率先攜手開發「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」，透過自動化設備，協助疫苗注射站安全與快速完成相關作業，提升疫苗注射效率，也減輕護理人員高重複性分裝疫苗辛勞，群創光電表示，未來也希望配合防疫外交政策，協助全球智慧防疫。

群創光電總經理楊柱祥9日在台南市副市長戴謙見證下，將「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」首件設備捐贈給奇美醫學中心，奇美醫學中心10日將正式啟用。智能疫苗劑量分裝機具有省時、精準分裝、排除空氣、回收NG品等特性，可杜絕人工失誤，設有莫德納、AZ、BNT等3款疫苗及半劑、全劑共5種模式。

楊柱祥表示，奇美醫學中心去年10月反映醫療人員施打疫苗的痛點，群創很高興此次以自動化技術能力開發智能疫苗劑量分裝機及BNT疫苗瓶翻轉機，與醫護人員一同防疫，加乘企業與醫療體系抗疫的力量，展現共度難關的企業社會責任。

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，疫苗注射是防疫的重要關鍵，但疫苗種類多，不同種類疫苗抽取的劑量也不同，劑量精準相當重要，過去也有醫院傳出疫苗抽取失誤情形，群創光電看到醫護人員的痛點，構思疫苗分裝機，可減少醫護人員辛勞。

除了疫苗分裝機，他也提到，尤其，BNT疫苗為濃縮劑量，接種作業繁瑣，需由人力進行10次翻轉作業將原液搖到均勻，需耗時約4分鐘，不少護理人員手腕都吃不消，這2項設備將可減少護理師重複抽吸及搖晃動作，對於減輕工作負荷及身心壓力有很大的幫忙。