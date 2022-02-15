由於Omicron變異株在全美引發的史無前例感染潮正在逐漸降溫，導致新冠疫苗股周一 (14日) 不支倒地，當中又以莫德納股價跌幅最為慘重。

莫德納周一收盤狂瀉近12％到10個月低點，為標準普爾500指數當中跌幅最大個股。輝瑞股價也收低近2％，至於它的疫苗合作夥伴BioNTech則是重挫超9％、Novavax崩跌逾11％、嬌生則下挫1％以上。

不過周二受到俄羅斯國防部表示，佈署烏克蘭邊境的俄國軍隊在完成演習後已返回基地，顯示俄烏危機似乎有緩和跡象，激勵歐美股市大漲，也帶動疫苗股止跌反彈。

總計莫德納股價從去年8月9日創下收盤高點迄今，跌幅深達72％，這也使得該公司市值大幅蒸發超過1400億美元至不到570億美元。另外根據莫德納日前提交的文件指出，包括執行長班塞爾（Stephane Bancel）在內等4名高管，在上週一共出售23281股公司股票，套現360萬美元。當中有19000萬股是由班塞爾賣出。

白宮首席醫療顧問佛奇博士(Dr. Anthony Fauci)上周接受媒體訪問時，曾表示美國正脫離「新冠疫情全面大流行階段」。根據約翰霍普金斯大學彙總數據指出，截至周日（13日），美國7日平均每日新增確診人數為17.5 萬人，較過去一周銳減42％，更大幅低於美國在1月15日觸及平均每日新增超過80萬人的疫情高峰水準。