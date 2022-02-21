過去兩周以來，俄羅斯與烏克蘭之間的地緣衝突，始終都是影響市場走勢的因素之一，但市場真正在意的並非只是地緣衝突，而是這場地緣衝突背後醞釀的通膨預期。由於美國通膨持續升溫，布蘭特原油也因為這場紛爭站上每桶90美元，這也導致全球股市在上週震盪加劇，連帶也影響到了亞洲股市的表現。

根據統計，由於受到成長股走勢修正的影響，外資在上周對亞洲股市的布局也出現了分歧的局面，以價值股為主的東協股市在上週受到外資的追捧；反觀以成長股為主的東北亞股市在上週卻受到資金壓抑，例如大陸與台灣股市各自流出了3.75億美元與3.34億美元，僅有韓國股市吸引5.72億美元的資金流入。

反觀東協各國股市，當資金在通膨初期轉向價值股的影響下，泰國、印尼、馬來西亞與越南股市皆同步吸金，即使菲律賓股市在上周遭遇了0.28億美元的外資賣超，但當地大盤指數在上周反而上漲2.04％，其餘東協股市在上周也是呈現同步上漲的局面。不過，印度股市還是受到的資金壓力，在上周繼續對外淨流出7.44億美元，也導致印度股市從今年以來已大幅流出65.89億美元，是亞股今年來最大的受災戶。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧表示，美國股市與成長股在這段期間之所以大幅震盪，主要來自兩個因素，一個是通膨走揚讓市場引發對聯準會的升息預期，另一個是地緣政治風險對商品原物料價格的干擾。表面上來看，這兩種因素彼此疊加，導致了美股從2022開年以來處於震盪局面，但在實際上，這些震盪都指向一個重要的結論：通膨走揚反映全球與美國經濟正在擴張，地緣政治只是輕輕從旁推了一把。

林雅慧表示，從這角度來看，當前市場的激烈震盪，其實是投資人在情緒上受地緣衝突的反應，並不是實體經濟真的出現了逆轉。而且根據歷史經驗，但凡投資人的情緒陷入悲觀，大盤指數在不久之後反而會開始向上，可見投資人情緒與股市的實際走勢，有著明顯的負相關。

這情況也反映在上周的亞洲股市與新興市場股市的資金流向上。之前跌幅較深的東協股市在上周反而吸引資金流入，而即使受到美股的震盪，但以成長股為主的東北亞股市，上周的跌幅也都在1％以內。另外，除了新興亞洲股市外，上周拉丁美洲、甚至新興歐非中東股市也開始出現資金流入，可見在通膨預期升溫的同時，價值股還是可以吸引到市場上相對多的資金挹注。

林雅慧表示，最近亞洲已有不少國家開始出現了與病毒共存的呼聲，就連台灣也在思考下半年開放外國人入境，顯示亞洲的經濟動能在今年可望延續。另一方面，大陸的貨幣與財政政策也開始逐步發力，境內資金也出現回補互聯網等類股的趨勢，合計持股比例甚至也來到2021年初的高點，顯示北京官方穩增長的政策已逐步收到成效。

摩根資產管理指出，當前市場還是極容易受到各種消息而震盪，這也顯示在通膨背景下，市場對聯準會在升息前的不安，但長線來看，升息反而是景氣擴張的前奏，所以投資人這時最好打造全球型配置的資產組合，因應短線市場上的震盪。