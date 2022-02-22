警方於苓雅區逮到葉嫌。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方查扣毒品安非他命、4把刀子、手機4支等證物。（洪靖宜攝）

高雄一對呂姓情侶檔去年5月期間遭葉姓主嫌等人強押上車後被囚禁84小時，期間呂男遭棍棒、刀械、電擊棒毆打，全身傷痕累累，其女友因哭鬧還慘遭餵食不明藥丸。不僅如此，葉嫌還因懷疑底下手下與其他藥腳串通，撂人狠砸手下的車，該名手下不甘被砸車，憤而報警，葉嫌得知後更不爽，率眾堵人狠扁一頓，要求撤銷告訴，警方經監埋伏蒐證後一舉將涉案6人查獲到案，並提報治平對象。

警方調查，去年5月期間，42歲的葉嫌因與44歲呂姓男子與毒品買賣糾紛，假借呂男向他購毒的4千元是假鈔為由，光天化日下，開著2輛車到三民區強押走呂男的女友，再藉此引出呂男，將2人押上車後囚禁並施以凌虐，雖然呂男情侶檔已經交出身上價值約17萬的現金及金飾，但葉嫌依然不放過他們，仍持棍棒、刀械、電擊棒毆打呂男，導致他頭部多處擦挫傷，右小腿和右肩被砍傷，全身傷痕累累，期間呂男的女友因害怕哭鬧，葉嫌等人還強迫她吞下不明藥丸昏睡，手段十分殘暴。

葉嫌等人為規避警方查緝，期間不斷更換地點，從岡山、楠梓到鳳山，一共換了4個地點藏匿，經囚禁凌虐84小時後才將呂男情侶檔釋放，呂男負傷就醫並且報警。

另外，去年6月期間，一名王姓藥腳因積欠葉嫌購毒款項2萬5千元，葉嫌懷疑是與他底下一名手下串通好，憤而撂人組球棒隊砸毀該名手下停在前鎮區的一輛小客車，該車的擋風玻璃、保險桿、後照鏡都被砸毀，後來該名手下不甘車被砸，因此到派出所提告，這也惹惱葉嫌，他又率眾持棍棒堵下該名手下，將人毆打一頓後，載到派出所，要求和解撤回告訴。

高雄市刑事警察大隊偵二隊、苓雅分局共組專案小組，經數月跟監埋伏蒐證後，於今年2月16日兵分六路，一舉查獲葉姓主嫌、蔡、王、黃、花、張嫌等6人到案，並查扣毒品安非他命、4把刀子、手機4支等證物，訊後依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並將他們提報治平對象。