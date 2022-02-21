警方衝入郭嫌等人位於大社區鐵皮屋的據點，逮獲6嫌。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在郭嫌等人的巢穴查扣多把刀械等討債及參與鬥毆的犯案工具。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

郭男配戴「天官賜福」的護身符，但卻從事一連串暴力討債行為。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名郭姓男子去年間和5名同夥在大社區暴力討債，1名黃姓攤販積欠數萬元，郭男糾眾砸攤、撒冥紙，連攤販頂讓也不放過無辜者；期間，郭男和一對夫妻起口角，憤而打傷對方；郭和同夥另在ＫＴＶ消費結帳時，看另一派不順眼，發生鬥毆案；郭男身上配戴「天官賜福」的護身符，但一連串的暴力行徑仍被市刑大警方蒐證，2月16日一舉逮獲6嫌。

市刑大偵一隊警方指出，23歲的郭姓男子平時以大社區一處宮廟旁的鐵皮屋為據點，吸收成員後，在該處施用毒品、飲酒作樂，郭男自恃手下眾多，恣意妄為，涉及多起聚眾鬥毆及暴力討債情事，警方接獲被害人報案展開蒐證。

警方調查，郭男去年3月間，和一對夫妻發生口角，雙方約出談判，郭男憤而打傷男方；4月間，大社區果菜市場的一名黃姓攤販因積欠他人數萬元債務未還，郭男為幫債主討債，率眾至黃男攤販砸攤、噴漆、撒冥紙，黃男為躲債，將攤販頂讓他人，郭男等人仍前往砸攤；12月間，郭男和手下至大社區一間KTV消費，結帳時，和另一派人馬互看不順眼，郭男等人亮刀鬥毆。

警方對郭男等人一連串暴力行徑展開蒐證，2月16日直搗郭男等人的巢穴，一舉擒獲6嫌，並搜出瑞士刀、尖刀、手指虎折疊刀、蝴蝶刀、工具刀、開山刀、高爾夫球桿、手銬等刀械，以及K他命、K盤、電子磅秤、夾鏈袋、手機等證物。

警方發現郭男平常身上戴著「天官賜福」的護身符，卻從事非法暴力行為，檢肅郭男等人暴力事證後，依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損等罪嫌，移送橋頭地檢察署偵辦，檢察官諭令郭男以10萬元交保，其餘人分別以5萬至7萬不等金額交保候傳。