台南市警方拂曉出擊，將李嫌於睡夢中逮捕。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警方將李嫌（前中）等18人移送法辦。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市一名20歲李姓男子長期率領同夥向麻豆地區店家收保護費、暴力討債，台南市警方14日兵分多路至麻豆、善化及西港地區執行拘提，逮捕李男等18人，全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台南地方檢署偵辦。

警方也於嫌犯租屋處查扣球棒、鐵鎚、空氣槍、狼牙棒及手機等相關證物，由於李嫌綽號山豬，現場還有發現一「麻豆山豬欸」匾額，左聯寫「一聲兄弟一生兄弟」、右聯寫「團結一心兄弟團心」，橫批「兄弟情誼終生難忘」，這下子果真統統一起出事。

據了解，李嫌等人去年6月起犯下多起暴力犯罪案件，以恐嚇、威脅等暴力手段逼迫被害人償還債務，如被害人不從，李嫌即會糾眾持棍棒、油漆對被害人之住處施以毀損、潑漆等暴力犯行。

李嫌等人也向麻豆地區店家收取保護費，為迫被害人就範，以言詞恐嚇被害人交付保護費，如被害人不從，則率眾持棍棒毀壞被害人店家之物品，行徑十分猖狂。

台南市警察局麻豆分局獲報後，迅即成立專案小組，14日會同刑大、佳里分局、善化分局、學甲分局、玉井分局及新化分局等單位以區域聯防方式，實施威力掃蕩，拂曉出擊，李嫌於睡夢中驚醒被捕，其餘幫眾多為20歲左右青少年，共拘捕18人到案。

麻豆分局長林中興表示，青少年在同儕效應下，極易遭誘導加入幫派，一時失足，則抱憾終生，為保護青少年及維護社會治安，警方全力杜絕幫派勢力及街頭暴力，以保障民眾安全，並營造安居樂業的生活環境。