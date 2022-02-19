新北市19日新增5例本土病例，其中1人是某集中檢疫中心護理師，新北市長侯友宜今表示，目前匡列14名護理師同事、4名家人，採檢都是陰性。衛生局表示，該名護理師是在集中檢疫中心紅區的護理師，有接觸過病患，要再等中央基因定序。另今日確診的案20067是名4歲男童，有跟家人到過北市群聚案的聚會，可感染期間已被匡列隔離，但該生就讀幼兒園仍預防性停課到23日。

衛生局表示，案20020是30多歲女性，已接種3劑疫苗，在集中檢疫中心紅區擔任接待確診個案工作，每7天接受例行PCR採檢，2月11日採檢為陰性，18日採檢為陽性，Ct值23.48，個案14至18日期間於檢疫中心接觸者14人及家人朋友4人共18人採檢均為陰性。

而案20066、20067、20068三案是祖孫，20066是阿嬤，案20067是4歲男童、20068是1歲幼兒，先前小朋友的爸媽已經確診，與北市餐廳KTV群聚案有關，2月13日和家人一同在北市某餐廳用餐。

當天這家人父母聚餐後有去唱歌，小朋友跟著阿公阿嬤返家，未參與後續KTV聚會，16日遭匡列採檢PCR皆為陰性，18日居隔期間因為其中一人出現症狀，經採檢三人PCR轉為陽性。兩名幼童都沒有症狀。

另案20019是板橋中山國中男學生，新北市匡列家人及補習班等相關接觸者共143人，其中5名家人及134名同班上課學生及老師共139人採檢均為陰性。其餘採檢中。