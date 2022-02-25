樹林嘉聯益電子廠群聚感染全案累計有20例確診，共匡列488人，經14天隔離期滿，22至24日陸續解除隔離，採檢都是陰性，23日全廠1293名員工企業快篩也皆是陰性，原局部復工的電子廠25日全面復工。

樹林嘉聯益電子廠14日復工後，因企業快篩又爆出2例確診，廠區該樓層不復工，新北市衛生局實地勘查要求廠區完成全場清消及加強分區防疫，落實員工症狀管理、用餐人數分流，設置更多酒精節點防疫規畫，加上員工採檢及快篩都是陰性，因此同意全面復工。