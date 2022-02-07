黃男遭3嫌押到郭嫌住處後，被逼迫簽下7萬元本票。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區6日驚傳當街擄人，黃姓男子因債務問題，昨晚與邱姓債主相約談判，但雙方談不攏還款，邱夥同楊男和郭男，把黃強押上車，載至鹽水忠義路時，黃趁著邱、郭男下車如廁時掙脫逃走，但逃至約30公尺遠時仍被抓住，警方獲報後立即循線追逮，事經1小時在郭嫌住處找到黃男及3嫌，警詢後全案依妨害自由移送法辦。

經初步了解，40歲黃男2年多來陸續向45歲邱姓債主借錢，累計金額達6萬多元，但一直未還，邱男經由楊男的line把人約在鹽水忠孝路超商前見面，邱夥同郭、楊男共同赴約，見面後談不攏還款，3人便將黃強押上車，載到鹽水忠義路時，黃趁著邱、郭男下車如廁時逃脫，但逃至約30公尺遠時，還是被趕來的3嫌抓到。

據目擊民眾說，黃被抓到時，向一旁路人大聲求救：「救人阿、報警阿！」；此時，邱也不甘示弱大喊「這個人欠錢不還！」，並往黃的臉上揍了一拳，隨後3男不顧一旁有數十位路人，硬是把黃強拉上車，附近住戶和路過民眾看到這場面嚇死了，紛紛拿起手機趕緊報警。

新營分局警方獲報後，立即組成專案小組調閱沿線監視器畫面，發現其中郭嫌，是去年持槍在網路嗆聲、綽號「鹽水小勇」的25歲郭姓男子。警方掌握郭嫌身分後，迅速在鹽水義中里郭嫌的住處發現黃男，並將3嫌帶回分局偵訊後，移送台南地檢署偵辦。