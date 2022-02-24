俄羅斯軍隊持續進攻烏克蘭！稍早根據BBC報導消息指出，烏克蘭遭受俄羅斯第二波猛烈攻擊，位在首都基輔的國防部以及情報總部紛紛傳出爆炸聲響，目擊者指出，建築物被炸得粉碎周遭濃煙瀰漫。而今日網路上也瘋傳一段烏克蘭士兵告白影片，表示所屬部隊遭到強烈轟炸，對著鏡頭說「爸，媽，我愛你們」的影片，讓不少人看了為之心碎。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前統計烏克蘭共有10大城市慘遭攻陷，包括先前傳出國防部情報局被炸毀，首都基輔已被攻破；就連烏克蘭當局也證實，第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）遭俄羅斯戰車進駐；位於東部的第三大城第聶伯羅（Dnipro）也被攻擊。

社群媒體Twitter推特24日瘋傳一支影片，短短10秒多的影片中，一名烏克蘭士兵喘著氣對著鏡頭表示，現在他們遭到非常強烈的轟擊，接著他表示：「爸，媽，我愛你們」。

影片吸引數千名網友分享，累積36萬多人次觀看。有網友表示「看了好傷心」、「為什麼這一切會發生，看到這個我真的哭了」、「不要戰爭」、「這令人心碎」、「祈禱大家平安」。