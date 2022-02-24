WATCH: Missile flies overhead while reporter records video in Kramatorsk, Ukraine pic.twitter.com/YT56jaYdwb — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

隨著俄軍揮兵烏克蘭，《每日郵報》24日報導，人在烏東採訪的澳洲戰地記者威爾森(Bryce Wilson)親眼目睹一次飛彈攻擊。當時他拿著手機自拍並介紹當地情勢時，突然1枚飛彈自其頭頂呼嘯而過，整個過程完整收錄並在網路上開始發酵。

當時威爾森在克拉莫托斯克（Kramatorsk）進行採訪。他拿著手機，向著鏡頭介紹當地情勢。此時，忽然一枚飛彈自他頭頂呼嘯而過，嚇得他大喊「X的！那是飛彈！是飛彈！該死的，我簡直無法相信。」

隨後飛彈直奔遠方建築物。這段影片隨即在社群網站上瘋傳。網友紛紛留言，希望媒體能小心戰地記者與工作人員的安全。1名女性寫道，「這是一次可怕的經歷，期盼他以及工作人員都能安全」。

威爾森隨後則表示，自己已脫離險境，這枚飛彈直指克拉莫托斯克，但自己平安無事。他還表示，「雖然當地有砲擊，不過我和我同事都有照顧自己，當地情勢的確很危險。不過，人們還是繼續工作，好像這裡沒有戰爭一樣。我完全不敢相信，X！」