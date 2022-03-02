美國總統拜登2日上午10時到國會發表國情咨文，根據白宮稍早放給媒體的消息，拜登將在演說時強調「獨裁者必須為侵略行為付出代價」，烏克蘭總統澤倫斯基也呼籲拜登發表強而「有用」（useful）的談話；但拜登在演說時仍然重申，不會出兵烏克蘭。

拜登演說時，在烏克蘭危機上花了最多時間，同時邀請烏克蘭駐美大使與會，這部分的內容也贏得國會最多的掌聲；但仔細分析拜登當天的演說，制裁俄羅斯還是僅限於經濟層面，而且只增加「禁止俄羅斯民航機飛越美國領空」一條。

拜登表示，「讓我講清楚，我們的部隊不會參與俄羅斯在烏克蘭的衝突」；他重申，部署在歐洲的美軍不會進入烏克蘭，「但是如果普丁決定進一步西進，美軍將會捍衛我們的盟友」。

就在拜登演說的同時，烏克蘭的國土保衛戰已到生死關頭，親俄勢力盤據的第二大城哈爾科夫，俄國傘兵已經空降並與守軍激戰；城內的行政大樓稍早被一枚飛彈擊中，至少6人喪生；一處軍事醫療中心也遭到俄軍攻擊。

烏克蘭南部城市赫爾松已被俄軍攻陷，200人喪命且大多為平民；西北部城市日托米爾則有一處住宅大樓被飛彈擊中起火，至少有4人罹難。

澤倫斯基指控，俄軍攻擊平民已經犯了戰爭罪；但西方部分專家推測，俄軍攻擊住宅區，可能是想削弱烏克蘭反抗的決心。

石油、天然氣因為俄烏戰事不斷飆升，加劇通膨壓力，影響了美國的經濟復甦，因此，拜登在演說中也著重提及抗通膨及防疫政策。

為應付近40年來最嚴重的通膨，拜登表示，應對高物價最好的方法是提高美國汽車和半導體的生產能力，以及建造更多道路和橋梁，而非降低工資；他認為，與其仰賴海外供應鏈，不如在美國製造，這有助於降低成本，還能減少赤字。

為強化對中國的競爭力，美國眾議院上月通過總金額3500億美元的《2022年美國經濟法案》(America COMPETES Act of 2022)，其中包含撥款520億美元促進美國晶片生產。

拜登重申上述法案的重要性，他說：「今晚在場的英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger)告訴我，他們準備將投資規模自200億美元擴大至1000億美元，這將是美國史上最大的製造業投資案例之一，就等晶片法案通過，只要送到我桌上，我就會簽字。」

為應對未來可能出現的新冠變異株，拜登保證，最多只要100天就能部署好新的疫苗。

不過，俄烏戰事還是影響到美國經濟的復甦，高盛近日上調美國今年通膨率至3.7% ，預估至明年底聯準會將升息11次；美銀證券也警告，美股近期的反彈可能只是短暫的，美股在今年難逃熊市，投資人應該要為停滯性通膨和美元貶值做好準備。