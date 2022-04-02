台灣證券交易所形式審閱上市公司2021年財務報告，公布4月7日起，中福(1435)、樂士(1529)及台開(2841)停止買賣、互億(6172)併案停止買賣、同開(3018)列為全額交割股、千興(2025)繼續列為全額交割股及採行分盤集合競價交易方式、正峰(1538)繼續列為全額交割股併加採行分盤集合競價交易方式。

證交所指出，中福、樂士及台開未依法令期限公告申報去年財報，因此停止其上市有價證券買賣。

互億先前未依法令期限公告申報2021年第三季財報，已經停止買賣，又無申報去年全年度財報，將併案停止買賣。

同開最近期財務報告顯示每股淨值低於5元，且會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，將列為全額交割股。

千興已列為全額交割股並採行分盤集合競價交易方式在案，最近期公告申報財報顯示，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性查核報告，繼續列為全額交割股及分盤交易。

正峰每股淨值低於3元，除繼續列為全額交割股外，將併加採行分盤交易。